partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Incêndio em estufa de canábis em Coruche acaba com homem detido

A GNR deteve um homem de 35 anos por tráfico de droga no concelho de Coruche.

Os militares da guarda foram chamados para um incêndio no dia 16 de Maio e quando chegaram ao local detectaram uma estufa de canábis. A GNR apreendeu 50 pés de canábis e diverso equipamento relacionado com o cultivo e secagem da planta. Ainda apreendeu cinco telemóveis, uma balança e diversos sacos de acondicionamento da droga.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Coruche e foi-lhe aplicada a medida de coação de apresentações bissemanais no posto policial. A acção contou com o reforço dos militares da estrutura de investigação criminal do Destacamento Territorial de Coruche.