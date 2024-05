Junta de Samora Correia contratou Cruz Vermelha para as largadas por ser mais barata

A Junta de Freguesia de Samora Correia contratou a Cruz Vermelha Portuguesa, em vez dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia, para garantir o socorro durante as largadas de toiros na Semana Taurina e Feira Anual, que se realizaram entre 26 de Abril e 6 de Maio. Em causa está o facto de os bombeiros deixarem de prestar o serviço gratuitamente, conforme já tinham avisado numa reunião com a Câmara de Benavente, e passarem a cobrar por este tipo de serviços quando solicitado.

O assunto foi levantado na última reunião do executivo da Câmara de Benavente pela vereadora do PSD, Sónia Ferreira, que quis saber o porquê da decisão. De acordo com o presidente da câmara, Carlos Coutinho (CDU), os bombeiros pediram à junta, numa segunda reunião, cerca de sete mil euros (com IVA), para estarem nas 14 largadas de toiros com duas ambulâncias de socorro mais um veículo de comando e cinco bombeiros. Já a Cruz Vermelha Portuguesa apresentou um valor de 2.380 euros, sem IVA, uma vez que não é cobrado, para fazer o serviço, o que levou a junta a optar por essa proposta. Refira-se que também os Bombeiros de Benavente cobram pelos serviços.

Oito ocorrências e dois para o hospital

A junta contratou com a instituição, para as 14 largadas, um posto médico localizado no recinto, a presença de duas ambulâncias do tipo B, uma viatura de coordenação e uma equipa médica de emergência e reanimação, com um médico e um enfermeiro nas três largadas nocturnas. O coordenador nacional de emergência da Cruz Vermelha Portuguesa, o médico Gonçalo Órfão, esteve em oito das 14 largadas. Durante as mesmas registaram-se oito ocorrências, sendo seis por traumatismo e duas pessoas que necessitaram de assistência médica e foram transportadas para o hospital. Quatro pessoas foram atendidas no posto de socorro no local e tiveram alta.