Oposição na Chamusca continua a pedir contas sobre Comissão de Acompanhamento do Relvão

A falta de actividade e de informações sobre a Comissão de Acompanhamento do Eco Parque do Relvão, situado na Carregueira, voltou a ser tema na última Assembleia Municipal da Chamusca. “Continuamos sem qualquer informação sobre a Comissão de Acompanhamento do Eco Parque do Relvão, apesar das promessas do presidente da câmara de que as vai dar. Passam-se anos e não há informações. Aparentemente estão a tratar deste assunto como se fosse um problema menor, mas se calhar é o maior deste concelho. Ninguém percebe porque é que a comissão não funciona”, disse João Santos, eleito pela bancada da coligação PSD/CDS.

O presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Paulo Queimado, respondeu afirmando que a comissão tem várias entidades envolvidas, estando o município da Chamusca a presidir à comissão, referindo ainda que está a ser solicitado às entidades para enviarem informação sobre quem são os seus representantes. Paulo Queimado voltou a afirmar que os relatórios à qualidade da água e do ar existem, mas que ainda não existe uma data definida para os fazer chegar à comissão. O autarca voltou a definir uma data para a entrega, desta vez durante o mês de Junho.

Recorde-se que numa última sessão, a bancada da CDU questionou o executivo sobre se têm sido realizados relatórios sobre as análises da qualidade do ar e da água e das ocorrências naquela zona industrial dedicada à valorização e tratamento de resíduos, desde urbanos a industriais perigosos. Paulo Queimado admitiu que desde a pandemia que se deixaram de realizar reuniões da comissão de acompanhamento, embora tenha garantido que continuam a elaborar relatórios da qualidade do ar e da água. No site da Câmara Municipal da Chamusca o último registo da actividade da comissão de acompanhamento data de Julho de 2018 onde, entre outros assuntos, se verifica a ocorrência de uma descarga de lamas proveniente de uma das empresas do Eco Parque devido ao armazenamento inapropriado. Também o grupo Pereira Acção, de Constância, lamentou que não exista informação sobre a Comissão de Acompanhamento do Eco Parque do Relvão, ou algum dos representantes das diversas entidades constituintes, designadamente os municípios da Chamusca e Constância. “Nos últimos sete anos tem existido um desprezo total pelas questões ambientais, traduzindo-se mais em aterramento do que acompanhamento”, afirma o grupo.