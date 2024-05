Passeio de BTT “Rota dos Vargos” dá a conhecer património de Torres Novas

A Câmara Municipal de Torres Novas promove, ao longo do ano 2024, dois passeios de BTT no concelho com o objectivo de dar a conhecer o património natural e turístico do concelho através da promoção de actividade física. O primeiro passeio terá lugar no dia 26 de Maio, domingo, intitulado «Rota dos Vargos». Com um percurso de cerca de 25 quilómetros, de grau de dificuldade médio, a iniciativa terá início entre as 08h30 e as 09h30, na Rua de Santana, em Vargos.

As inscrições são gratuitas e poderão ser efectuadas até dia 25 de Maio. É obrigatório a utilização de capacete e telemóvel, sendo ainda recomendado pela organização que todos os participantes transportem consigo reservatório com água e que procurem preservar o meio ambiente e social em que se realizará o evento. Para este ano está ainda previsto, nos mesmos moldes, o Passeio de BTT «Rota dos Ceifeiros», no dia 28 de Setembro, com vista à promoção de actividade física e descoberta do território.