Região Centro regista maior número de empresas “Gazela” dos últimos 12 anos

A região Centro registou, em 2023, o maior número de empresas “Gazela” dos últimos 12 anos. São 135 empresas, que empregam 5.484 pessoas e geram um volume de negócios de 722 milhões de euros e 360 milhões de euros de exportações. Estas são algumas das conclusões do último estudo efectuado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro sobre as empresas “Gazela” existentes na região Centro em 2023. Das 135 empresas reconhecidas, uma dezena estão localizadas em municípios da Comunidade Intermunicipal (CIM) Médio Tejo. Abrantes, Ourém e Tomar concentram três empresas cada e o Entroncamento uma empresa.

Trata-se de empresas jovens que, num curto espaço de tempo, apresentam um crescimento acelerado no emprego e no volume de negócios. São uma reduzida percentagem do universo das empresas, mas estão presentes em todos os sectores de actividade e diferenciam-se, também pelo seu posicionamento nos mercados e pela sua capacidade de gestão e de risco.

Isabel Damasceno, presidente da CCDR Centro, sublinha que “é com enorme satisfação que a região Centro regista, este ano, o número mais elevado de empresas Gazela alguma vez apurado. Com estas 135 empresas, passa para 741 o número de empresas que, ao longo destes últimos 12 anos, conseguiram esta distinção, que destaca as suas capacidades de inovação, de criar emprego, de dinamizar o mercado e potenciar o desenvolvimento económico nos territórios onde se localizam”, referiu.