Socialistas do Entroncamento levam a melhor e jardim de infância vai ser demolido para voltar a ser construído

O projecto de demolição e reconstrução do Jardim de Infância Sophia de Mello Breyner, no Entroncamento, foi aprovado na reunião camarária de 7 de Maio. A medida foi aprovada com quatro votos favoráveis dos três eleitos pelo PS e da vereadora Isabel Sousa, do Chega. Os três vereadores do PSD optaram pela abstenção.

O vereador Rui Madeira (PSD) reforçou a posição defendida desde início pelos sociais-democratas, sustentada pela análise do LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil), de que deveria ser realizado um estudo custo-benefício para saber qual a solução mais rápida e vantajosa financeiramente. “Há quatro anos que sugerimos o estudo custo-benefício e o Partido Socialista nunca avançou com o assunto. Sempre que o solicitamos, é-nos negada a possibilidade de ir dentro das instalações verificar os problemas. Porquê?”, questionou o vereador que acredita que a possibilidade do estudo devia ser explorada ao limite. Rui Madeira garante que, caso o estudo mostre que o projecto de demolição e construção é o mais vantajoso, os vereadores do PSD serão os primeiros a aprovar, pois defendem uma resposta rápida e eficiente para um problema que se arrasta há anos.

Na sessão camarária, o engenheiro Sérgio Gomes, responsável pelo gabinete que elaborou o projecto de demolição e construção, apresentou os planos a todo o executivo, com o planeamento da obra e as melhores opções. Rui Madeira disse ter ficado mais esclarecido, mas considerou que as respostas dadas não foram totalmente conclusivas, garantindo não abdicar da realização do estudo custo-benefício, sendo essa a razão da abstenção dos eleitos pelo PSD.

Com a nova construção, o estabelecimento vai passar a integrar os níveis de ensino pré-escolar e primeiro ciclo. Segundo Jorge Faria, a alteração ao projecto permitirá dar resposta ao aumento da população escolar em condições condignas. No próximo ano lectivo, com a necessidade de aumentar as salas existentes, vão ser instalados no terreno contíguo à Escola Básica António Gedeão, de forma provisória, monoblocos pré-fabricados que correspondem a sete salas equipadas e instalações sanitárias adequadas.

O caso do jardim-de-infância arrasta-se desde Abril de 2021, quando o presidente da câmara, Jorge Faria (PS), apresentou uma proposta para se avançar com a demolição do imóvel e ratificar o encerramento do jardim-de-infância devido a razões de segurança relacionados com problemas na estrutura. A Câmara do Entroncamento está disposta a gastar 2,1 milhões de euros na demolição e reconstrução do Jardim-de-infância Sophia de Mello Breyner Andresen, apesar do relatório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) não considerar imprescindível essa opção radical e até abrir a porta a outras soluções.