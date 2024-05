Caminhada nocturna em Santarém para apoiar investigação oncológica

Cerca de três centenas de pessoas participaram no sábado, 18 de Maio, numa caminhada nocturna em Santarém, organizada pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, Grupo de Apoio de Santarém. Os participantes percorreram as ruas do centro histórico da cidade e vários monumentos numa iniciativa que teve como principal objectivo angariar fundos para a criação de bolsas de estudo para investigação oncológica.

O vereador com os pelouros do Desporto e da Saúde na Câmara de Santarém, Alfredo Amante, foi um dos participantes. A Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Regional do Sul recebeu um apoio financeiro da Câmara de Santarém, no valor de 2.500 euros, para ajudar a suportar as despesas de organização, e outro apoio financeiro para ajudar à criação de uma bolsa de investigação, no valor de 15 mil euros.

FOTOS – CM Santarém