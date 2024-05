CNEMA vai ter posto de combustíveis e campos de padel

O CNEMA – Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, localizado em Santarém, celebrou um contrato com a multinacional Repsol para instalação de um posto de abastecimento de combustíveis e firmou outro contrato com a Siga Padel Lda., para a exploração de campos de padel no parque de exposições. Os acordos foram assinados durante o ano 2023 e, segundo a administração do CNEMA, garantirão rendimentos estáveis e previsíveis por vários anos à sociedade que gere o complexo e que é liderada pela CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal, tendo a Câmara de Santarém como segundo maior accionista.

Essa informação consta do relatório de actividades e contas de 2023 do CNEMA, a que O MIRANTE teve acesso. Na mensagem dirigida aos accionistas, o presidente do conselho de administração do CNEMA, Álvaro de Mendonça e Moura, elogia a retoma de actividade do parque de exposições em 2023, com o aumento de facturação e de visitantes nas suas feiras. E diz que agora é tempo de olhar também com coragem e determinação para uma alargada modernização das instalações do CNEMA, que permitam continuar a atrair a Santarém e ao parque de exposições clientes cada vez mais exigentes. Os investimentos previstos para os próximos anos vão incidir, designadamente, no auditório, naves de exposição e hall de entrada.