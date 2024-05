Concurso de Poldro Mamão no Samora Equestre

Samora Correia prepara-se para receber a 6ª edição do Samora Equestre e 5ª edição do Lusitano Summit.

O concurso do Poldro Mamão/ Égua Afilhada é um dos pontos altos do certame que começa dia 24 de Maio e decorre até 26 de Maio.

Baptismo equestre, aula de equitação comentada, cortejo equestre, concurso de traje à portuguesa e homenagem a Manuel Braga fazem parte do programa. Ao longo do Samora Equestre vão estar animais em exposição no recinto Samora Rural, na Rua dos Operários Agrícolas, e os participantes podem aventurar-se nos passeios de Charrete nos três dias do evento.

Destaque ainda para as noites de festa, dias 24 e 25 de Maio, no recinto do Samora Rural, com Tinto Verano.