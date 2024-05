Ferreira do Zêzere organiza visitas à Gruta de Avecasta

O município de Ferreira do Zêzere e a equipa de arqueólogos, José Mateus e Paula Queiroz, promovem visitas guiadas uma vez por mês, e até Outubro, à Gruta da Avecasta, em Areias. As visitas serão de acesso livre (condicionado aos circuitos demarcados) com a coordenação dos arqueólogos da equipa de escavação/musealização. As visitas realizam-se nos dias 25 de Maio, 29 de Junho, 20 de Julho, 10 de Agosto, 14 de Setembro e 19 de Outubro.

A Gruta de Avecasta e a sua envolvente (dolina e cabeço) foi ocupada como área de habitat durante uma longa diacronia, remontando ao Plistocénio (Paleolítico Médio e Superior), com ocupações do Neolítico final, Calcolítico inicial, Idade do Bronze, Segunda Idade do Ferro, Romano e Medieval. As características sedimentares registadas na Gruta da Avecasta, ao nível da qualidade das argilas em associação ao microclima húmido e à longa série sedimentar fina, conferem uma conservação excepcional aos depósitos conservados, tendo sido exumado um riquíssimo conjunto de micro e macrorrestos paleobotâncios e faunísticos. O potencial paleoambiental deste conjunto foi devidamente evidenciado pelo trabalho desenvolvido pela equipa de investigação responsável. A Gruta da Avecasta assume um valor de raridade em termos de preservação paleoambiental, assumindo também grande interesse científico para o conhecimento das diversas comunidades humanas que usaram aquele local como habitat.