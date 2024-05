Morreu o cantor e animador Mário Guerra

Desconhece-se ainda o dia do funeral, que está a aguardar autorização do Ministério Público

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Mário Torres Guerra, cantor e animador de festas, Natural de Santarém, mas há vários anos a viver em Almeirim, apareceu morto na casa de banho da sua residência. Mário explorava o negócio de karaoke com o nome KotaKaraoke, tendo passado por vários bares e festas na região, onde era bastante conhecido. Desconhece-se ainda o dia do funeral, que está a aguardar autorização do Ministério Público, que determinou a realização da autópsia.