O MIRANTE associa-se a dádiva de sangue em Santarém

As instalações da antiga Escola Prática de Cavalaria em Santarém recebem esta quinta-feira, 23 de Maio, uma campanha de recolha de sangue organizada pelo Grupo de Dadores de Sangue de Pernes, em parceria com o jornal O MIRANTE. A iniciativa vai decorrer na sede da Associação de Comandos, entre as 09h00 e as 13h00, e conta com a habitual colaboração do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.