Orçamento Participativo de Azambuja com 25 propostas para investimento

O Orçamento Participativo de Azambuja, com uma verba global de 120 mil euros, num montante máximo de 15 mil euros a cada projecto, contou este ano com 25 ideias de investimento nas diferentes áreas elegíveis. São elas a educação e juventude; cultura e património; turismo e promoção económica; desporto; saúde e acção social; espaços públicos; infraestruturas, acessibilidade e mobilidade; protecção ambiental, energia e sustentabilidade; reabilitação e requalificação urbana; segurança e protecção civil.

Segundo o município liderado por Silvino Lúcio foram apresentadas para 10 propostas para a freguesia de Azambuja, sete para a União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa, quatro para a freguesia de Vale do Paraíso, três propostas para a freguesia de Aveiras de Cima e uma proposta para a freguesia de Aveiras de Baixo.

As 25 propostas seguem agora para fase de análise técnica e validação para confirmação dos requisitos divulgados no respectivo programa. O período de votação pública do OP, que pretende “incentivar a participação activa e construtiva dos cidadãos”, está prevista para Outubro.