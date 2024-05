Utentes do Médio Tejo afirmam ser necessário apostar na prevenção envolvendo as autarquias

A Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo continua a apresentar objectivos e reivindicações ao Governo para melhorar a prestação de cuidados de saúde nas unidades da região. Para a comissão é necessário apostar na prevenção da doença, envolvendo diversas entidades, como as autarquias. É preciso também investir num plano de promoção de literacia em saúde, assim como em recursos humanos, em número e qualificação, adequados às necessidades das unidades de saúde, com a adequada valorização salarial e profissional.

Os responsáveis, que prometem continuar a trabalhar para pressionar na implementação das medidas, exigem o funcionamento 24 horas por dia durante 365 dias por ano das cinco urgências da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, tal como o funcionamento regular de todas as extensões de saúde, “procurando soluções (adaptadas às realidades locais) para se prestarem cuidados de saúde de proximidade”, lê-se em comunicado.

Para a comissão é também importante a dinamização das especialidades hospitalares com o objectivo de reduzir os tempos de espera em consultas e cirurgias. Entre outras medidas, a Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo pede um plano de obras para construção nova e manutenção das instalações das unidades de saúde, o reforço da frota de transporte, melhores telecomunicações e humanização dos serviços e a articulação dos diversos níveis de prestação de cuidados.