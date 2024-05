Detido por posse ilegal de espingarda em Tomar

Um homem de 60 anos foi detido pela GNR de Tomar por posse ilegal de arma. A Guarda Nacional Republicana informou que no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de cinco meses, por utilização de arma de fogo, fora do acto venatório, e posse ilegal de arma de fogo, realizou diligências que culminaram com a realização de uma busca domiciliária e uma busca em veículo. Durante essas buscas foi detectada e apreendida uma espingarda sem registo e sem qualquer tipo de documentação e 11 cartuchos de diferentes calibres.



O detido foi constituído arguido e, após apresentação no Tribunal Judicial de Tomar, foi-lhe aplicada a medida de coacção de termo de identidade e residência. A GNR aproveita para relembrar que, de acordo com o Regime Jurídico das Armas e Munições, quem detiver arma não registada ou manifestada, quando obrigatório, incorre num crime de posse ilegal de arma.