Funeral de Mário Guerra do KotaKaraoke esta quinta-feira

O funeral do animador e cantor Mário Torres Guerra, do KotaKaraoke, realiza-se esta quinta-feira às 14h00 no cemitério de Almeirim. Antes, a partir das 10h30, o corpo estará em câmara ardente na casa mortuária anexa ao cemitério. Natural de Santarém, mas há vários anos a viver em Almeirim, Mário apareceu morto na casa de banho da sua residência. Mário explorava o negócio de karaoke e aluguer de som com o nome KotaKaraoke, tendo passado por vários bares e festas na região, onde era bastante conhecido.