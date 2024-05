Ir a pé para Fátima é cada vez mais uma realidade de todo o ano

A quatro dias do início da peregrinação de 12 e 13 de Maio são muitos os peregrinos que, principalmente do Norte, se dirigiam a pé a Fátima, numa romaria que já é comum fora das datas das grandes celebrações. O padre Daniel Mendes, assistente nacional do Movimento da Mensagem de Fátima (MMF), que coordena a Comissão de Apoio aos Peregrinos a Pé, disse à Lusa que “as peregrinações de Maio e Outubro ainda têm um número mais elevado de peregrinos, mas ao longo de todo o ano já se vêem nas estradas muitos caminhantes. As peregrinações começam também a assumir contornos diferentes, “com muitos peregrinos a fazerem a sua caminhada de oração por etapas, fazendo parte do percurso num fim de semana e outra noutro”, até completarem a peregrinação, admitiu o sacerdote que, desde há três anos, acompanha no terreno as grandes peregrinações ao santuário da Cova da Iria.

Segundo Daniel Mendes, este facto levou a própria Infraestruturas de Portugal a manter ao longo de todo o ano, nas estradas, a sinalética dirigida aos peregrinos, com vista a aumentar a sua segurança.

Com mais de 38 mil membros inscritos, com secretariados activos na maioria das dioceses portuguesas, o MMF disponibiliza, nos períodos das grandes peregrinações, centenas de voluntários para os mais de dezena e meia de postos de assistência que tem a seu cargo nas principais rotas de passagem de peregrinos a caminho de Fátima. Para que as peregrinações decorram cada vez com maior segurança, mas também num ambiente de oração e interioridade, o Movimento orienta encontros com os guias dos grupos de peregrinos, em Fevereiro e Março, “para lhes dar as ferramentas necessárias a essa espiritualidade”.