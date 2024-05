Arrancou construção de ponte no ribeiro de Valada em Riachos

Foi assinado o auto de consignação para a empreitada de construção da nova ponte sobre o ribeiro de Valada, situada no final da Ladeira da Fonte, na freguesia de Riachos. O documento foi assinado pelo empreiteiro responsável pela obra e o município de Torres Novas no dia 13 de Maio, anunciou a Junta de Freguesia de Riachos.

Segundo a junta de freguesia, presidida por António Júlio Pereira Jorge, “esta importante, necessária e imprescindível obra teve início no dia seguinte” à assinatura do auto de consignação e deverá ficar concluída em dois meses. A ponte liga às terras agrícolas do Recanto e Valada.