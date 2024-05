Assalto a banco em Samora Correia pode ter colaboração surpresa

A Polícia Judiciária (PJ) não descarta a possibilidade do assalto ao Novo Banco, em Samora Correia, ter sido premeditado entre os assaltantes e alguém próximo da instituição bancária. O MIRANTE apurou junto de fonte policial que as investigações ainda estão no início mas que foram encontrados vestígios que poderão ajudar a identificar pelo menos um dos assaltantes. A maioria dos seis funcionários da dependência bancária já foi interrogada pela PJ, assim como a cliente que estava dentro do banco na altura do assalto, segundo apurou o nosso jornal.