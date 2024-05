Canil de Tomar volta a abrir portas à população para oferecer qualidade de vida aos animais

Município avançou que vai abrir portas do canil-gatil de Tomar no dia 25 de Maio. Iniciativa pretende dar a conhecer o espaço à população de Tomar e promover a adopção de animais.

O canil-gatil intermunicipal de Tomar volta a abrir portas no sábado, 25 de Maio. O dia aberto tem como principais objectivos a adopção de animais, a entrega de alimentos, nomeadamente areia, acessórios e brinquedos, e dar a conhecer o espaço a quem o visita. O vereador do Partido Socialista (PS) Hélder Henriques explicou na reunião de câmara da passada segunda-feira, 13 de Maio, que é importante adoptar animais do canil para lhes dar mais qualidade de vida e permitir também reduzir a sobrelotação do espaço. “Podem levar lanche porque temos mesas e bancos que permitem que se desfrute dos animais enquanto se convive”, acrescentou. O presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, reforçou o convite, sublinhando que é “importante reduzir a sobrelotação do canil porque há sempre outros animais à espera de novas condições de vida”. O Canil de Tomar está localizado no parque empresarial de Tomar, sendo que o dia aberto de 25 de Maio vai decorrer das 10h00 até às 16h00.

Canil de Tomar é referência

O MIRANTE esteve no dia aberto do Canil de Tomar em Outubro de 2023, num dia em que o espaço abriu portas para receber cerca de meia centena de pessoas. Passear os animais à trela também foi uma das acções desenvolvidas durante um dia que acabou por não ter o resultado totalmente desejado. No total foram adoptados apenas três cães e cinco gatos. A recolha de bens, como comida para cão e gato, foi muito positiva, mas a veterinária municipal, Susana Dias, alertou para a necessidade de lixívia e detergentes para manter o espaço limpo e desinfectado. Actualmente o canil-gatil de Tomar tem perto de duas centenas de cães e mais de 250 gatos acolhidos.