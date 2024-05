Doutores palhaços chegaram ao hospital de Vila Franca de Xira

Quem está internado no hospital de Vila Franca de Xira, em particular as crianças, vão ter a visita semanal dos doutores palhaços, animadores que prometem dar um sorriso aos mais pequenos e ajudar a aliviar as dores provocadas pela doença. A iniciativa é promovida pela operação Nariz Vermelho e tem a colaboração da Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo. A cerimónia de assinatura do protocolo realizou-se na manhã de quarta-feira, 22 de Maio, no hospital de VFX. A O MIRANTE a Operação Nariz Vermelho diz que apesar de haver bastantes solicitações de vários hospitais a nível nacional a chegada aos hospitais de Santarém e do Médio Tejo ainda não está em cima da mesa.

