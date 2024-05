O mistério da morte de Carolina Oliveira que envolve os seus cães em Samora Correia

Quando os bombeiros chegaram à residência de Carolina Maria Oliveira, a mulher de 76 anos estava estendida no chão com mordeduras de um ou vários dos seus cães. Acabou por não resistir aos ferimentos. Resultado da autópsia ainda não é conhecido e autoridades investigam o caso.

Carolina Maria Oliveira, de 76 anos, morreu depois de um trágico acidente que envolveu um ou vários dos seus quatro cães de raça grand danois, em Samora Correia. Segundo apurou O MIRANTE, a senhora entrou na sua residência, uma vivenda nas proximidades do Estádio da Murteira, enquanto o esposo estacionava o carro. Quando o marido entrou deparou-se com Carolina Maria Oliveira já no chão e com aparentes marcas de mordidas de cão. desviantes”, explica.