Prática da canoagem junta na Praia Doce utentes de várias instituições da região

Utentes de várias instituições de apoio à deficiência do distrito de Santarém pegaram nos remos e passaram uma manhã diferente na Praia Doce, no Rio Tejo, no concelho de Salvaterra de Magos. A organização foi do Centro de Recuperação Infantil de Benavente.

O Centro de Recuperação Infantil de Benavente (CRIB) organizou a sexta edição do Encontro de Canoagem Adaptada no dia 16 de Maio, na Praia Doce, no concelho de Salvaterra de Magos. Dentro de água estiveram utentes de várias instituições de apoio à deficiência do distrito de Santarém, auxiliados por técnicos de desporto, alunos de desporto da Escola Secundária de Benavente e jovens praticantes de canoagem do Clube Náutico de Salvaterra de Magos. Mais do que os benefícios ao nível da actividade física, equilíbrio e contacto com a natureza, foi a experiência de sair, conviver e experimentar, em alguns casos, a modalidade pela primeira vez.