Apanhado a traficar 803 doses de haxixe na Póvoa de Santa Iria

Um homem de 18 anos foi detido a 21 de Maio na Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira, por suspeitas do crime de trafico de estupefacientes. O comportamento do suspeito alertou as autoridades policiais, quando este se pôs em fuga depois de ver os agentes da PSP a ir ao seu encontro. Consigo tinha 803 doses individuais de haxixe e uma bolsa onde transportava a droga. Foi detido e depois de presente a tribunal ficou obrigado a apresentações bissemanais na esquadra da cidade enquanto aguarda julgamento.