Contentores originam agressões e insultos no Entroncamento

Moradora não quer contentores do lixo perto da sua casa depois de um incêndio a ter colocado em perigo de vida. Município colocou novos recipientes no local e moradores têm ameaçado a queixosa devido às reclamações.

Ana Cristina, moradora da Rua da Caridade, no Entroncamento, esteve presente na última reunião camarária para pedir novamente a retirada dos contentores do lixo da frente da janela da sua cozinha. Os contentores estão colocados nas traseiras da sua casa, na Rua João Caldeira, e na madrugada de 24 para 25 de Abril pegaram fogo, tendo a moradora acordado em sobressalto com a casa cheia de fumo. Após o incidente, os contentores voltaram a ser colocados no local, no dia 15 de Maio, para indignação da munícipe, que desde 2017 tem-se queixado à autarquia, pedindo o afastamento dos contentores da sua janela.