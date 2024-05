Incentivos fiscais aos bombeiros em Vila Franca de Xira para breve

Foi publicado em Diário da República o conjunto de benefícios fiscais que a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira atribuiu aos bombeiros do concelho. A novidade foi deixada pelo presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, durante a cerimónia do Dia Municipal do Bombeiro, que decorreu dia 19 de Maio em Castanheira do Ribatejo. “Nos próximos dias o comandante operacional municipal, António Carvalho, vai reunir com as corporações para trabalhar na organização administrativa para que cada um possa beneficiar das isenções, concretizar o centro de operações municipal e trabalhar nos contrato-programa”, disse o autarca.

No Dia Municipal do Bombeiro foram distinguidos os bombeiros que cumpriram 10, 20 e 30 anos de serviço. Foi ainda apresentado o novo veículo ligeiro de combate a incêndios (VLCI), que custou mais de 74.800 euros, adquirido com apoio financeiro municipal no valor de 55 mil euros e restante valor suportado pelos bombeiros e mecenas, e que ficará ao serviço dos Bombeiros de Castanheira do Ribatejo.

É imperativo um quartel novo

A direcção da Associação dos Bombeiros de Castanheira do Ribatejo aproveitou a cerimónia para alertar para a necessidade de um novo quartel e para o crescimento da área industrial na freguesia que faz com que aumente a probabilidade de ocorrerem incêndios de grandes dimensões. “Leva-nos a pedir condições para seguirmos com a nossa missão. O nosso tecto precisa de descanso. Um quartel novo é imperativo para fazer jus ao nosso crescimento e desenvolvimento, um quartel há muito desejado mas que teima em não nascer”, sublinhou a vice-presidente da associação de bombeiros, Andreia Neves.

A cerimónia contou com a presença de autarcas locais, representantes da Autoridade Nacional de Protecção Civil e Liga dos Bombeiros Portugueses, que felicitaram todos os soldados da paz. No final da cerimónia decorreu o desfile apeado e motorizado dos seis corpos de bombeiros do concelho, desde a Rua da Castanheira até ao quartel, ao som da Banda de Música dos Bombeiros da Póvoa de Santa Iria.