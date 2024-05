PSP de Santarém festejou aniversário no Cartaxo com pedido de mais efectivos e melhores infraestruturas

Centro Cultural do Cartaxo recebeu comemorações do 148º aniversário do comando distrital da PSP de Santarém. Na cerimónia falou-se que as autarquias têm um papel fundamental no apoio às forças de segurança e nos problemas que ainda existem em termos de efectivo e infraestruturas.

O secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia, defende que as autarquias devem ter um papel importante na oferta de melhores condições de trabalho às forças de segurança com a disponibilização de edifícios camarários. “Há muitos casos em que existe dificuldades nas instalações e as autarquias têm possibilidade de oferecer um edifício (...) As autarquias podem ajudar a garantir uma melhor segurança”, disse o secretário de Estado. Telmo Correia falava à agência Lusa à margem das comemorações do 148º aniversário do comando distrital da PSP de Santarém, que decorreram no Centro Cultural do Cartaxo e às quais presidiu.

Nesse sentido, o governante realçou a importância que as autarquias podem ter na oferta de melhores condições de trabalho às forças de segurança. O secretário de Estado elencou ainda várias propostas que o Governo pretende implementar, entre elas promover “uma melhor conciliação entre a vida profissional e pessoal das forças de segurança, “promover o ingresso de mulheres nas forças de segurança” e “aumentar as zonas de vigilância”.

Durante a cerimónia comemorativa do 148º aniversário do comando distrital da PSP de Santarém, Telmo Correia destacou o trabalho desenvolvido por aquela força. “Este é um momento solene e significativo. São 148 anos de dedicação incansável ao serviço público”, disse.

Mais efectivo para melhorar resposta

O comando distrital da PSP de Santarém é o terceiro maior do país em extensão geográfica, apenas ultrapassado por Lisboa e Porto, e conta com mais de 400 efectivos. Estas características, segundo Telmo Correia, fazem daquele comando distrital “um dos mais importantes” do país. Por seu lado, o comandante do comando distrital da PSP de Santarém, Luís Serafim, referiu que o comando tem feito, ao longo dos últimos anos, um trabalho “exemplar” apesar dos “problemas de recursos humanos” e de “infraestruturas” que afectam actualmente as forças de seguranças no distrito. Luís Serafim apontou como objectivos próximos inaugurar a nova esquadra no Entroncamento no “início do próximo ano, modernizar a esquadra de Torres Novas e requalificar a de Santarém.

Quanto ao trabalho realizado, destacou o sucesso da rede de videovigilância implementada em quase todas as cidades do distrito, o que possibilita uma resposta mais “célere em todas as solicitações”. Ao secretário de Estado, Luís Serafim apelou a “uma maior distribuição de efectivos” nas unidades territoriais e medidas que consigam reter novos profissionais para “uma melhor resposta aos nossos concidadãos”.