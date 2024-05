Visita a Vale Cobrão assinala Dia dos Peixes Migradores em Benavente

Realiza-se este sábado uma visita à Ribeira do Vale Cobrão, um afluente do Rio Sorraia, inserido em Rede Natura 2000.

O município de Benavente assinala no sábado, 25 de Maio, o Dia dos Peixes Migradores com uma visita interpretativa à Ribeira do Vale Cobrão, um afluente do Rio Sorraia, inserido em Rede Natura 2000 e identificado como de prioridade elevada para a conservação da lampreia-de-rio (Lampreta fluviatilis).

A partida para a caminhada está agendada para as 9h00 em Benavente, no estacionamento lateral das Piscinas Municipais e às 9H20 no Centro Cultural de Samora Correia. A actividade termina às 13H00, com regresso aos pontos de encontro.

O município aconselha os participantes a usar roupa e calçado, adequados ao tempo, e água.