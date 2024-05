Colisão em Samora Correia obrigou a corte da EN 10

Uma colisão entre um veículo ligeiro e uma viatura de pesados em Samora Correia obrigou esta madrugada ao corte da circulação rodoviária na Estrada Nacional (EN) 10, disse fonte da Protecção Civil. Um porta-voz do Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo adiantou à Lusa que o trânsito esteve cortado nos dois sentidos, numa altura em que as equipas de emergência ainda tentavam desencarcerar um dos ocupantes do veículo ligeiro, por volta das 5h30 da madrugada.

O alerta para o acidente em Samora Correia, no município de Benavente, foi dado pouco antes das 05:00. Ao local compareceram 12 operacionais e cinco viaturas dos Bombeiros de Samora Correia e uma ambulância vinda de Vila Franca de Xira.