Condicionamentos de trânsito em Alverca previstos até Outubro

As obras na Avenida Engenheiro Vilar Queiroz e zona envolvente, em Alverca do Ribatejo, estão a causar constrangimentos na circulação rodoviária e devem durar até Outubro, no mínimo, segundo a calendarização estipulada pelo município de Vila Franca de Xira. É uma empreitada a rondar um milhão de euros que inclui a melhoria das acessibilidades e o rebaixamento de passeios e ciclovias, não apenas na Avenida Vilar Queiroz como também nas vizinhas Ruas Gago Coutinho, Sacadura Cabral, Rua da Juventude e na Praça da Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense.

“Dada a vasta mancha abrangida, a obra tem um prazo de execução bastante grande. Se não houver derrapagens estamos a falar de uma obra que vai durar sete meses e começou em Março”, explicou o presidente da junta, Cláudio Lotra, na última assembleia de freguesia. Dados os condicionamentos de trânsito que tem provocado, o autarca diz esperar que a obra acabe mesmo antes do final do ano. “É uma obra muito importante para a cidade e depois de concluída irá aliviar o trânsito naquela zona”, explica.