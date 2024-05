Despiste de motociclo causa um morto perto de Constância

O despiste de um motociclo na Estrada Nacional 3 entre Constância e Montalvo causou um morto ao início da noite de 23 de Maio. Segundo informação publicada pelos Bombeiros Voluntários de Constância, o alerta foi dado pelas 20h00 e à chegada ao local os operacionais encontraram a vítima já em paragem cardiorrespiratória. Apesar de todos os esforços envolvidos não foi possível reverter a situação clínica, tendo a vítima acabado por falecer.



“Neste acidente os Bombeiros de Constância não perderam apenas uma vida, perderam um Amigo desta Instituição. Um Amigo que sempre que solicitado dizia presente na missão de nos ajudar. (…) À família, colegas e amigos do Júlio Afonso os Bombeiros Voluntários de Constância apresentam as mais sentidas condolências”, lê-se no texto publicado na página dos Bombeiros Voluntários de Constância no Facebook.



Para além dos Bombeiros de Constância, estiveram ainda envolvidos na missão de socorro o INEM com a VMER do Médio Tejo e a GNR de Constância.