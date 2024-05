Mação tem programa para dar aos jovens experiência no mercado de trabalho

Estão abertas as inscrições para o programa “Verão em Mação” que visa a colaboração de jovens na segurança, vigilância e manutenção das piscinas municipais descobertas de Mação e praias fluviais. O programa é promovido pela Câmara Municipal de Mação há vários anos e pretende servir de ocupação dos jovens do concelho no período de férias de Verão, numa primeira ambientação com o meio laboral, no assumir de tarefas e responsabilidades.

O período de colaboração decorre entre 24 de Junho e 8 de Setembro de 2024, variando os dias de serviço de acordo com o número de inscritos. À semelhança dos últimos anos, os destinatários são jovens do concelho com idades compreendidas entre os 14 anos (completos à data de 31/05/2024) e os 22 anos (inclusive, até à data de 31/05/2024). As inscrições decorrem na recepção da Câmara Municipal de Mação e também podem ser feitas online até 31 de Maio.