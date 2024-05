Novo aeroporto: comerciantes de Samora Correia esperam para ver

Após o anúncio do governo de que o novo aeroporto internacional de Lisboa vai ser construído na freguesia de Samora Correia, nos cafés as conversas de balcão vão todas dar ao mesmo: se o aeroporto é bom ou mau para a população e se vai mudar alguma coisa no negócio. Na Pastelaria o Sonho, na Avenida o Século, Artur Cruz é da opinião que o aeroporto não irá trazer grandes vantagens para a freguesia. Para além do aumento das rendas e casas, a nível de negócio não espera mais clientes. “Só se vier muito turismo para cá e que andem nas ruas a pé. Não tenho grandes expectativas, porque conto é com as pessoas da zona. Têm de criar infraestruturas para podermos ter mais população e prestar bons cuidados de saúde. Não é vir um turista, precisar de ir ao Hospital de Vila Franca de Xira e esperar 15 horas para ser atendido”, reitera.

Na Funerária Senhora da Paz, Michael Rego acha o aeroporto interessante para a economia local porque vai ajudar o mercado imobiliário e negócios da zona. “Vamos crescer e há-de ser bom”. Já numa das papelarias da cidade e numa loja de roupa os comerciantes não têm opinião formada. Só acreditam quando a obra arrancar até porque anúncios de localização de aeroportos já ouviram alguns e nada avançou.

Assim que foi anunciada a localização do novo aeroporto em Samora Correia, as imobiliárias começaram a registar um aumento na procura de casas. Um apartamento na freguesia pode custar agora 200 mil euros e os preços continuam a subir. No dia seguinte ao anúncio do Governo, quem andava pelas ruas via que todos os carros estacionados já tinham panfletos das agências imobiliárias a incitar à venda das habitações.