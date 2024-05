Orçamento Participativo de Azambuja com 25 propostas para investimento

O Orçamento Participativo de Azambuja, com uma verba global de 120 mil euros, num montante máximo de 15 mil euros para cada projecto, contou este ano com 25 ideias de investimento nas diferentes áreas elegíveis. São elas a educação e juventude; cultura e património; turismo e promoção económica; desporto; saúde e acção social; espaços públicos; infraestruturas, acessibilidade e mobilidade; protecção ambiental, energia e sustentabilidade; reabilitação e requalificação urbana; segurança e protecção civil.

Segundo o município liderado por Silvino Lúcio, foram apresentadas 10 propostas para a freguesia de Azambuja, sete para a União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa, quatro para a freguesia de Vale do Paraíso, três propostas para a freguesia de Aveiras de Cima e uma proposta para a freguesia de Aveiras de Baixo.

As 25 propostas seguem agora para fase de análise técnica e validação para confirmação dos requisitos divulgados no respectivo programa. O período de votação pública do Orçamento Participativo, que pretende “incentivar a participação activa e construtiva dos cidadãos”, está prevista para Outubro.