“Futuro Verde em Acção” é um projecto que pretende acelerar o desenvolvimento local e sustentável do concelho de Tomar e que deverá ser replicado a mais territórios do país.

Tomar aposta no desenvolvimento sustentável do concelho

O director nacional da Ajuda em Ação Portugal, Mário Baudouin, o director da Fundação Repsol Portugal, Joaquim Reis, e o presidente da Câmara Municipal de Tomar, Hugo Cristóvão, assinaram no dia 21 de Maio um protocolo de colaboração entre as instituições durante uma cerimónia que decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

A assinatura celebra o arrancar do projecto “Futuro Verde em Acção” que pretende potenciar o emprego e o desenvolvimento sustentável de Tomar através da aposta na capacitação de jovens, entre os 15 e os 25 anos, e que estejam a estudar, e especialmente dos que se encontram numa situação de maior vulnerabilidade social. “Este é um momento muito importante para nós porque credita este projecto, que temos em parceria com a Fundação Repsol, como uma verdadeira oportunidade para o futuro dos jovens através da cooperação entre todas as partes e o alinhamento de objectivos comuns”, afirma Mário Baudouin.

Para Hugo Cristóvão, o projecto vai permitir acelerar o desenvolvimento local e sustentável do município. “No fundo vai ao encontro do que esperamos e queremos, isto é, dotar os jovens residentes numa força participativa e contributiva da sociedade em geral e de Tomar em particular”, vincou. O director da Fundação Repsol em Portugal destaca que "os primeiros resultados têm sido muito positivos, graças a todos os parceiros e entidades que conseguiram visualizar o potencial do Futuro Verde em Acção”, ressalvando ainda “que a vontade é alargar o projecto a mais regiões do país”.