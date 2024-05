Carolina Oliveira terá morrido após ataque de cães em Samora

Carolina Maria Oliveira, de 76 anos, morreu depois de um trágico acidente que envolveu um ou vários dos seus quatro cães de raça grand danois, em Samora Correia. Segundo apurou O MIRANTE, a senhora entrou na sua residência, uma vivenda nas proximidades do Estádio da Murteira, enquanto o esposo estacionava o carro. Quando o marido entrou deparou-se com Carolina Maria Oliveira já no chão e com aparentes marcas de mordidas de cão.

O incidente aconteceu no dia 18 de Maio e segundo os Bombeiros Voluntários de Samora Correia a chamada caiu no quartel, via Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), pelas 13h44. Quando os bombeiros chegaram à vivenda os animais estavam presos e a GNR já tinha tomado conta da ocorrência. Segundo fonte dos bombeiros, a moradora terá sido atacada por um ou mais cães e tinha feridas na cara, pescoço e membros superiores e inferiores, mas foi transportada com vida para o Hospital de Vila Franca de Xira, onde entrou ainda consciente na sala de reanimação da unidade hospitalar. Acabou por não resistir e o óbito foi declarado às 17h25.

O facto de o corpo da vítima ter marcas de arrastamento levou a considerar a hipótese de o ataque ter sido cometido por mais do que um animal, o que ainda está em investigação. Até ao fecho desta edição ainda não era conhecido o resultado da autópsia ao corpo de Carolina Maria Oliveira, que será determinante para perceber se morreu vítima das mordidas dos cães ou se teve algum problema de saúde antes e caiu no chão.

O MIRANTE sabe que os cães não tinham histórico de agressividade e foram criados desde bebés com a vítima. Segundo o veterinário do município de Benavente, Miguel Almas, os quatro cães estão em sequestro sanitário e sob vigilância clínica pelo menos durante 15 dias, só depois será tomada uma decisão legal sobre o destino dos animais.

Grand danois não é aconselhado a idosos

O grand danois, também conhecido por dogue alemão, não é considerado uma raça potencialmente perigosa em Portugal. O animal pode pesar entre 80 a 90 quilos, em adulto, e segundo o treinador certificado, Vítor Francisco, da Universidade Canina de Alpiarça, não é um cão que demonstre comportamentos agressivos com pessoas. “Têm instinto territorial e de guarda, por isso costumam ladrar para dar alertas. As pessoas têm que estar atentas à personalidade do cão para perceber se é impulsivo, reactivo, se deixa manusear-se e se precisa de treino preventivo”, explica.

Vítor Francisco alerta que por ser um cão de grande porte e que precisa de gastar energias não deve estar à responsabilidade de pessoas idosas que mesmo na brincadeira com o animal podem cair. “Uma pessoa que caia e entre em pânico, gesticule e grite espoleta a adrenalina de um cão. Todos os cães têm instintos primários. E aqui o histórico do animal conta, nomeadamente se canaliza a sua energia ou está sempre fechado, o que pode resultar em comportamentos desviantes”, explica.