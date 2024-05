Cuidados Paliativos da Lezíria há seis anos a cuidar dos doentes e famílias

A Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos (ECSCP) da Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria assinalou na terça-feira, 14 de Maio, seis anos de existência. Neste período foram acompanhados 800 doentes e respectivas famílias/cuidadores, o que na prática duplica o universo de utentes acompanhados, prolongando a necessidade de cuidados às famílias também no período de luto.

Na sua missão, a ECSCP combina “cuidados de proximidade, humanizados e cientificamente rigorosos, visando proporcionar ao doente e família a melhoria da qualidade de vida, pelo alívio do sofrimento”, refere Catarina Esparteiro, médica que coordena a ECSCP. “As muitas cartas de agradecimento recebidas ao longo destes anos expressam, sobretudo, o sentimento de segurança que as famílias atribuem à acessibilidade e à forma como a equipa se compromete na relação de ajuda. Este retorno positivo tem sido visto por todos os elementos da equipa como gratificante e motivador da coesão”, sublinha a responsável.

De acordo com a equipa, a experiência acumulada e o investimento na aquisição de competências e formação especializada dos seus elementos possibilitaram que esta equipa se transformasse numa referência para muitos profissionais que procuram desenvolver e aprofundar a sua formação prática e teórica, pré e pós-graduada com a ECSCP. Além do trabalho assistencial, a ECSCP presta consultoria a todas as equipas de saúde das unidades dos Cuidados de Saúde Primários, às equipas das Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) e similares, bem como às equipas da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), dentro da área de influência da ULS Lezíria, que abrange nove concelhos. Nestes seis anos percorreram-se cerca de 84 mil quilómetros.

Na sua trajetória de crescimento e consolidação, a equipa tem procurado contribuir para a formação e para a produção de conhecimento nesta área de cuidados. Promoveu diversas acções de sensibilização, actividades formativas internas e externas dirigidas a profissionais da área da saúde e social, e participou em estudos e eventos científicos. Em 2023, iniciou a dinamização trimestral de um “DEATH CAFÉ”, actividade que se insere no movimento das Comunidades Compassivas, contribuindo, deste modo, para a literacia na área dos Cuidados Paliativos.

Para celebrar o seu sexto aniversário, a equipa propôs à Escola Superior de Saúde de Santarém (ESSS) a realização de um workshop intitulado “Lançar uma semente”. Este evento decorreu no dia 13 de Maio e contou com a participação activa de meia centena de estudantes do curso de licenciatura em enfermagem.