Hospital CUF Santarém com tratamento inovador ao nódulo na tiróide

Mais frequentes no sexo feminino, os nódulos na tiróide afectam cerca de 75% da população mundial. O Hospital CUF Santarém é o único da região com tratamento inovador rápido e eficaz, destaca o radiologista Pedro Marinho Lopes a propósito do Dia Mundial da Tiróide.