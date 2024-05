João Quítalo e Francesco Venturini dão nome a ruas da Póvoa de Santa Iria

João Quítalo e Francesco Venturini deram nome a duas ruas na cidade da Póvoa de Santa Iria. A junta de freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa inaugurou as novas placas toponímicas no sábado, 25 de Maio, na presença dos familiares e autarcas locais.

João Quítalo, falecido em 2018, era natural da Póvoa de Santa Iria onde sempre residiu. Licenciado em Gestão de Empresas trabalhou nas Oficinas Gerais de Material Aeronáutico (OGMA). Foi eleito pelo Partido Socialista na Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria entre 1998 e 2001 e de 2005 a 2009. Foi presidente da Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira de 2009 a 2017.

Integrou os órgãos sociais do Grémio Dramático Povoense, da Associação Humanitária dos Bombeiros da Póvoa de Santa Iria, da Associação Dom Martinho, entre outras. Foi vice-presidente da Associação de Reformados e Pensionistas da Póvoa de Santa Iria (ARIPSI) e depois assumiu o cargo de presidente da direcção até à data do seu falecimento.

O maestro Francesco Venturini, conhecido pelos povoenses como “François”, nasceu em Bilbau, Espanha. Filho de mãe francesa e pai italiano, casados na Suiça, acabou por herdar a nacionalidade do pai. No início da década de 30 a família mudou-se para Portugal e depois de residir em vários locais do país estabeleceu-se na Póvoa de Santa Iria. Os pais e irmãos já tocavam instrumentos musicais e tendo aptidão natural para a música começou a ensinar os jovens. Foi professor de música e membro da direcção do Grémio Dramático Povoense e foi membro activo de outras colectividades da freguesia. Em 2004 recebeu a medalha de valor cultural atribuída pela Câmara de Vila Franca de Xira em reconhecimento pela vida dedicada ao ensino musical. Deu aulas em casa até perto do seu falecimento em 2005, aos 88 anos.