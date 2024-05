José Leote vai para o 18º mandato como presidente do CLAC Entroncamento

Os elementos dos órgãos sociais do Clube de Lazer, Aventura e Competição (CLAC) do Entroncamento tomaram posse no dia 19 de Maio. Os corpos gerentes foram eleitos no dia 8 de Maio para o biénio de 2024-2025. A principal mudança foi na presidência da assembleia geral, com António Matias Coelho a assumir funções. No seu discurso, o presidente do CLAC - Entroncamento, José Francisco Leote, reeleito para o seu 18º mandato, relembrou que os grandes beneficiários do clube são os seus associados.

Na assembleia geral, António Coelho assume funções de presidente e Ricardo José Antunes é o vice-presidente, sendo Mónica Ventura a secretária. O conselho fiscal é constituído por António Esperto como presidente, Eugénio Vergamota como vice-presidente e Pedro Carmo como secretário. José Leote mantém-se presidente da direcção, com Manuel Martins como vice-presidente e João Martins como tesoureiro. Marta Leote, Manuel Júlio, Alexandre Pimenta, João Rosa, Tatiana Madeira e António Carvalho ficam com funções de vogal.