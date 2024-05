Largo Dr. Moita em Cortiçóis requalificado renova importância do médico

A requalificação do Largo Dr. Moita, em Cortiçóis, freguesia de Benfica do Ribatejo, foi inaugurado pelo presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, com a presença de bisnetos e trinetos de Moita Macedo, médico e republicano, sendo o bisneto mais conhecido o actual presidente da Caixa Geral de Depósitos, Paulo Macedo. O largo já estava degradado e a sua renovação, em que o espaço é aberto e se pode ver qualquer zona a partir de qualquer ponto, veio recordar também a importância de Moita Macedo para a localidade, para a freguesia e para o concelho de Almeirim.

Paulo Macedo, em nome dos familiares, disse ter ficado muito agradado com a intervenção da autarquia, considerando-a excelente, recordando que o seu bisavô foi um benemérito, tendo cedido terrenos para o desenvolvimento da localidade. O gestor, que também foi director-geral dos Impostos e ministro da Saúde, salientou que, apesar de não ter memórias desse tempo, porque já não conheceu o bisavô, sabe, pelo pai, que também nasceu na freguesia, que ele gostava muito de Benfica do Ribatejo.

Na cerimónia de abertura do espaço, no sábado, 18 de Maio, o presidente do município reconheceu que o largo já necessitava de intervenção há algum tempo. Para Pedro Ribeiro é importante que as pessoas usem o espaço, mas avisou, de uma forma correcta. E pediu para que todos sejam também fiscalizadores da manutenção do largo, alertando para quem não o usa correctamente.

Moita Macedo, nasceu na localidade em 1930, foi médico, republicano, deputado à primeira Assembleia Constituinte e Governador Civil de Santarém, tendo-se destacado também nas artes, na pintura e escultura.