Sardoal tem um projecto que possibilita aos alunos conhecerem a Europa

A habitual viagem de estudo destinada aos alunos do Ensino Secundário do concelho de Sardoal vai este ano decorrer entre 24 de Julho e 5 de Agosto na Suíça. Os alunos vão visitar, entre outros locais de interesse, o CERN (Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear), o Museu da Cruz Vermelha e o Museu das Nações, e vão usufruir de um cruzeiro no Lago Le Man.

A viagem, organizada pela câmara municipal, tem como objectivo proporcionar aos estudantes o contacto com outras comunidades, novas culturas e realidades, como complemento e enriquecimento da sua formação pedagógica e pessoal. As viagens de estudo são realizadas há 28 anos e, ao longo do tempo, foram muitos os jovens do Sardoal que tiveram oportunidade de conhecer a Europa, nomeadamente países como Espanha, França, Itália ou Bélgica. A acompanhar os jovens na viagem vão funcionários do município e professores do Agrupamento de Escolas cuja função é enquadrar pedagogicamente as diversas vertentes da viagem.

O interesse das viagens levou os municípios de Constância e Mação a aderirem ao projecto e, nos últimos anos, têm participado nestas viagens em conjunto com o município do Sardoal. As inscrições são limitadas e podem ser efectuadas até 13 de Junho no Posto de Turismo de Sardoal.