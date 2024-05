Escola Secundária Jácome Ratton está a comemorar 140 anos

O 140º aniversário da Escola Secundária Jácome Ratton foi assinalado a 16 de Maio, tendo começado com o hastear da bandeira. Foi cantado o hino da escola e o hino nacional e ocorreu um momento de confraternização onde foi cortado o bolo de aniversário. Na cerimónia estiveram presentes várias individualidades, docentes e não docentes, alunos e antigos alunos. Foi ainda inaugurado o Núcleo Museológico Jácome Ratton. Vai estar aberto ao publico de forma gratuita no horário de funcionamento da escola.

As comemorações continuaram na noite de dia 17 com o concerto realizado no auditório da escola pela Sociedade da Banda Republicana Marcial Nabantina. Ainda incluído no aniversário da escola terá lugar a 1 de Junho o lançamento do livro “Jácome Ratton 140 anos de vivências da Escola e da Cidade” de Leonel Vicente.