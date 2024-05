Greve na Valorsul compromete recolha de lixo em VFX

A greve na empresa de resíduos Valorsul, que decorre entre quarta-feira e hoje, 26 de Maio, está a ter uma boa adesão e a comprometer a recolha de resíduos em vários concelhos da Grande Lisboa incluindo no concelho de Vila Franca de Xira, com várias infraestruturas encerradas.

A paralisação foi convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Centro Sul e Regiões Autónomas, para reivindicar melhorias salariais e a redução do horário de trabalho, estando a afetar setores e infraestruturas diferentes da Valorsul, mediante o dia. A Valorsul, com cerca de 450 trabalhadores, é a empresa responsável pelo tratamento e valorização dos resíduos recicláveis e resíduos sólidos urbanos produzidos em 19 concelhos das regiões de Lisboa e Oeste.

A paralisação está também a afectar o serviço de manutenção, caracterização e recolha selectiva, o Aterro Sanitário de Mato da Cruz em Arcena, Alverca e a Instalação de Valorização de Escórias (ASMC).

A greve também tem comprometido o funcionamento do Centro Sanitário do Oeste, Triagem e Estações de Transferência, o Centro de Triagem e Ecocentro do Lumiar e a Estação de Valorização Orgânica.