Morre em acidente com máquina agrícola no concelho de Mação

Um homem perdeu a vida no sábado, 25 de Maio, num acidente com uma máquina agrícola em Venda Nova, concelho de Mação, segundo fontes do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo e da Guarda Nacional Republicana (GNR). Segundo o Comando Sub-regional, o alerta para o acidente, na freguesia de Envendos, chegou às autoridades à 08:46 de sábado, tendo acorrido ao local meios dos bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica e GNR.

A Guarda Nacional Republicana adiantou que a vítima tem cerca de 40 anos e o acidente ocorreu numa propriedade privada.