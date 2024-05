Afonso Soares faz pódio na Travessia do Trízio

Atleta da Casa do Povo de Ferreira do Zêzere com uma excelente participação na primeira Travessia do Trízio.

No domingo, 26 de Maio, decorreu a primeira Travessia do Trízio, na Sertã, prova de natação em águas abertas promovida pela Associação de Natação do Interior Centro, que contou com o apoio do município da Sertã e da União de Freguesias de Cernache do Bonjardim, Nesperal e Palhais. Estavam inscritos 160 nadadores na prova oficial de 3 quilómetros e na prova de divulgação de 1,5 quilómetros, sendo que Afonso Soares, da Casa do Povo de Ferreira do Zêzere, alcançou o 3º lugar absoluto e 3º lugar no escalão nos 1,5 quilómetros. De destacar também o segundo lugar no escalão da Filipa Costa nos 1500 metros.

Na prova oficial dos 3 quilómetros, a contar para o Circuito Nacional de Águas Abertas, António Martins (União 1919) alcançou o 3º lugar no escalão. Sebastião Santos posicionou-se em 27º lugar no grupo e 42º lugar em Absoluto Master.