Enfermeiros do Hospital de Vila Franca de Xira entregam 200 postais de protesto

Os enfermeiros do Hospital de Vila Franca de Xira vão realizar uma greve no dia 28 de Maio nos turnos da manhã e de tarde, pedindo melhores condições de trabalho para atrair e fixar enfermeiros e dar resposta a um conjunto de necessidades que continuam sem ser atendidas.

Foi decidido pelos enfermeiros em plenário concretizado com o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) a realização de uma greve visando exigir da administração da unidade, sobretudo, a contabilização de todos os pontos e anos de serviço no Serviço Nacional de Saúde para efeitos de progressão, independentemente do mês de entrada, nomeadamente os anos com contrato com vínculo precário e tempo trabalhado noutras instituições. Os enfermeiros pedem também a transição de todos os enfermeiros especialistas para a sua categoria, a urgente contratação de mais enfermeiros para dar resposta às necessidades e a regulação dos horários de trabalho, aplicando as 35 horas de trabalho por semana, a todos os enfermeiros.

Os profissionais de saúde vão entregar 200 postais de protesto assinados pelos enfermeiros daquele hospital a subscrever as diferentes exigências.