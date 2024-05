Sócios elegem nova direcção dos Bombeiros de Samora Correia

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia tem uma nova direcção encabeçada por Irina Batista. Os novos órgãos sociais para o biénio 2024-2025 foram eleitos segunda-feira, dia 27 de Maio, em reunião da assembleia-geral. Votaram 51 sócios, 49 dos quais a favor, contabilizando-se ainda um voto nulo e outro em branco.

Para além da presidente, Irina Batista, a direcção conta na vice-presidência do departamento administrativo e financeiro com Idialete Martinho, e na vice-presidência do departamento do Património e Área Operacional, Miguel Cardia, que é comandante da corporação.

A presidir à mesa da Assembleia-geral está agora Dora Morgado e a presidir ao Conselho Fiscal, Ana Margarida Leite.

Recorde-se que na assembleia eleitoral de dia 15 de Maio a lista candidata não estava completa e por isso as eleições foram adiadas para a assembleia de 27 de Maio.