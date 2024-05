Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica do Médio Tejo em protesto

Os Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) têm greve marcada para o dia 29 de Maio, entre as 10h00 e as 13h00, para mostrar o seu descontentamento e incompreensão pela forma “injusta e desigual como têm sido tratados”, refere a organização do protesto.

A greve tem como principal motivo o protesto contra a incorrecta aplicação da lei que introduziu alterações às regras de transição e reposicionamento remuneratório da carreira. Além disso, os TSDT estão a protestar contra a incorreta aplicação da circular conjunta da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) e da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF) aos técnicos em regime de Contrato Individual de Trabalho (CIT), a incorrecta atribuição de pontos, no valor de 1,5 pontos por ano, que resulta da avaliação de desempenho dos TSDT, bem como o pagamento de retroactivos a que têm direito desde 2019.

Os TSDT da ULS Médio Tejo são profissionais de saúde que desempenham actividades técnicas especializadas em várias áreas do diagnóstico e tratamento médico. Os profissionais estão envolvidos em processos que contribuem para o diagnóstico preciso, tratamento eficaz e recuperação dos pacientes. As áreas de actuação incluem realização de análises e testes laboratoriais, produção de imagens médicas, incluindo radiografias e outros métodos de imagem, avaliação da função dos órgãos e sistemas do corpo, fornecimento de tratamentos terapêuticos e programas de reabilitação, entre outros.