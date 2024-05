Delegação da Azinhaga da Fundação José Saramago comemora 16 anos

A delegação da Azinhaga da Fundação José Saramago, um projecto muito desejado pelo Nobel da Literatura, vai comemorar 16 anos de existência. Na quinta-feira, 30 de Maio, a delegação vai organizar um convívio com a apresentação do livro “Mãos cruzadas, Vidas trocadas”, de Odete Fernandes, e uma visita à exposição “Mulheres Saramaguianas”. A iniciativa conta ainda com a actuação do grupo infantil “Roda e Vira” e de Gonçalo Serras, na voz e guitarra.

A Fundação José Saramago e a Junta de Freguesia da Azinhaga, no concelho da Golegã, têm promovido várias iniciativas ao longo do ano que envolvem a comunidade, como a apanha colectiva da azeitona, leituras vivas, entre outras.

Ana Saramago Matos, neta do escritor, tem sido a principal dinamizadora da delegação, que tem como rosto principal Rute Campanha. Numa conversa recente sobre o projecto da fundação na Azinhaga, Rute Campanha afirmou a O MIRANTE que tem crescido gradualmente e que são cada vez mais os interessados em conhecer as origens e os primeiros anos de vida de José Saramago na aldeia ribatejana. “Temos os visitantes portugueses que vêm de norte a sul do país, temos muitos visitantes estrangeiros que vêm de Lisboa para conhecer a aldeia, e estamos a realizar um esforço grande para que a comunidade local se interesse por este projecto”, referiu, acrescentando que o espaço da fundação na Azinhaga guarda não só as memórias de José Saramago, mas também a das pessoas da Azinhaga, uma vez que é uma antiga escola primária.